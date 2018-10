Nederlandse telefilm wint op LHBQT-festival in Australië

De Nederlandse telefilm Gewoon Vrienden heeft op het Perth International Queer Film Festival de publieksprijs gewonnen. De film werd bekroond in de categorie 'beste film'.

Gewoon Vrienden gaat over een liefdesrelatie tussen twee jongens, gespeeld door Josha Stradowski en Majd Mardo. De een woont nog bij zijn moeder en de ander keert terug naar zijn ouderlijk huis. De film wordt gezien als de eerste Nederlandse gay romcom.

Lovende recensies

Op het Perth International Queer Film Festival draaien voornamelijk LHBQT-films. Gewoon Vrienden kreeg daar lovende recensies van de bezoekers.

De Nederlandse film, die afgelopen eerder dit jaar in première ging op NPO 3, draait in verschillende landen, waaronder in de VS.

Het is de tweede keer dat de telefilmeen publieksprijs wint. Ook op het LHBQT-filmfestival Mix Milano werd Gewoon Vrienden gekozen als winnaar door het publiek.