Opnieuw raakt president Macron een minister kwijt

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb treedt af. Het vertrek komt niet als een verrassing. De vertrouweling van president Macron bood gistermiddag voor de tweede keer in twee dagen tijd zijn ontslag aan.

In eerste instantie weigerde Macron het ontslag, maar bij de tweede keer had hij naar eigen zeggen geen keus. De president laat via een woordvoerder weten dat hij Collombs keuze betreurt.

Burgemeestersverkiezing

Aanleiding voor het vertrek is de kritiek die ontstond nadat Collomb bekend had gemaakt dat hij mee zou doen aan de burgemeestersverkiezing in Lyon in 2020. De 71-jarige Collomb zei vorige maand in een interview dat hij na de Europese Verkiezingen van juni 2019 uit de regering zou stappen om campagne te kunnen voeren.

Critici zeggen dat de timing van de aankondiging ongepast is, nu er een vertrouwenscrisis heerst binnen de politie na een rel over Macrons lijfwacht Alexandre Benalla. Collomb was als minister verantwoordelijk voor de politie en moest over de kwestie voor een parlementaire enquêtecommissie getuigen.

Wie de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken gaat worden is nog niet bekend. Macron heeft premier Philippe gevraagd om een lijst van kandidaten samen te stellen.

Collomb is de derde minister die het kabinet verlaat. Eind augustus vertrok milieuminister Nicolas Hulot omdat hij teleurgesteld is over de milieuambities van de regering. Een week later stapte de minister van Sport Laura Flessel op.