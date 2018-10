Minister Van Nieuwenhuizen wil betere positie luchtvaartpersoneel

"Goed nieuws", zegt Leen van der List van FNV Luchtvaart. "Dit is een overwinning voor de werknemers en de vakbonden in Europa die hier al tijden actie voor voeren."

Vorige week staakten piloten van Ryanair in Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. Daardoor vielen er ook op Eindhoven Airport vluchten uit. In totaal werden in Europa 190 vluchten geannuleerd.