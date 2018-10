'Trump ontving miljoenen van ouders en pleegde daarbij belastingfraude'

De Amerikaanse president Trump heeft in de jaren 90 honderden miljoenen dollars ontvangen uit het vastgoed-imperium van zijn vader. Dat meldt The New York Times op basis van belastingaangiftes van Trump en zijn broers en zussen. Omgerekend naar de waarde van nu zou het gaan om 413 miljoen dollar.

De president, die zichzelf altijd een selfmade-miljardair noemt, maakte volgens de krant samen zijn broers en zussen gebruik van dubieuze belastingconstructies en pleegde daarmee belastingfraude. De krant onderzocht meer dan 200 belastingaangiftes.

De ouders van Donald Trump, Fred en Mary, zouden in totaal meer dan 1 miljard euro hebben overgemaakt aan hun kinderen. Met een belastingtarief van 55 procent zou dat uitkomen op een belastingaanslag van ruim een half miljard dollar. Volgens de gegevens van The New York Times werd slechts 52,2 miljoen belasting betaald, wat neerkomt op een belastingpercentage van ongeveer 5.

Creativiteit

Fred Trump was naar verluidt creatief om het geld bij zijn kinderen te krijgen. Zo maakte hij volgens de krant zijn zoon niet alleen zijn werknemer, maar ook zijn huisbaas, bankier en consultant. Ook gaf hij zijn zoon meerdere leningen die hij nooit terugkreeg, kreeg Trump junior geld voor zijn kantoor in Manhattan, voor aandelen en voor zijn auto en drie trustfondsen. Daarnaast zou de latere president 10.000 dollar aan kerstcheques hebben gekregen.

De advocaat van Trump zegt dat de berichtgeving van de krant niet klopt.