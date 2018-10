Buddy Holly's Peggy Sue overleden

Peggy Sue Gerron, de vrouw die haar naam gaf aan Buddy Holly's hit Peggy Sue, is overleden. Ze stierf op 78-jarige leeftijd in Lubbock in de Amerikaanse staat Texas, waar ze dezelfde middelbare school bezocht als de rock-'n-roll-legende.

Gerron vertelde de BBC in 2009 over hun eerste ontmoeting, midden jaren 50. Holly was toen al muzikant, moest haast maken om naar een optreden te gaan en holde door de gangen van de school. "Hij liep me omver, gitaar in de ene hand, een versterker in de andere, en zei: 'Ik heb geen tijd om met je af te spreken, maar je bent wel mooi.'"