In jaar tijd negen supermarkten dicht wegens muizenkeutels

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vorig jaar negen supermarkten tijdelijk gesloten omdat er een direct gevaar was voor de volksgezondheid. De winkels, twee Jumbo's, een Aldi en zes lokale winkels, waren ernstig vervuild met muizenuitwerpselen.

Dat heeft vakblad Distrifood boven water gekregen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. Het vakblad kreeg de inspectierapporten in handen en spreekt van griezelverhalen.

"Ik zag en voelde onder andere dat: de schappen tussen de voorverpakte middelen levensmiddelen verontreinigd waren met duizenden muizenuitwerpselen. Ik voelde dat de schappen plakkerig waren van de muizenurine", rapporteert een inspecteur over het Jumbo-filiaal in het winkelcentrum Megastores in Den Haag.

Een andere inspecteur was in een Aldi in Uithoorn: "Alle in de winkel geplaatste schappen waren ernstig vervuild met tientallen, in totaal meer dan honderden muizenkeutels...de weeïge lucht van muizenurine was duidelijk waarneembaar. In de gehele verkoopruimte was deze te ruiken, maar de geur was het sterkst bij de schappen met chips en afbakbrood."

Noodpand

Aldi betreurt het dat zich dit in een van de ongeveer 500 filialen van het concern heeft voorgedaan. Daarbij tekent de keten aan dat het filiaal toen in een noodpand zat. De vestiging is in een paar dagen schoongemaakt en weer geopend. Externe controleurs hebben daarna geen problemen meer aangetroffen.

Naast de negen filialen die tijdelijk moesten sluiten vanwege de muizenuitwerpselen, legde de NVWA in 2017 ook 283 boetes op aan supermarkten. De boetes varieerden van 450 tot 6000 euro en werden opgelegd voor bijvoorbeeld het bewaren van voedsel bij te hoge temperaturen of het schenden van de regels rond tabaksreclame. Tegen nog eens dertien supermarkten werd proces-verbaal opgemaakt wegens het gebruik van niet toegestane bestrijdingsmiddelen.