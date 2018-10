Correspondent op Sulawesi ziet hoe doden in plastic het massagraf in gaan

Na een vlucht naar hoofdstad Makassar en een autorit van 19 uur kwam Michel Maas vandaag aan in Palu, de stad op Sulawesi die zwaar werd getroffen door de aardbeving en tsunami van vrijdag. Zijn eerste reportage maakte hij op een begraafplaats vlak bij de stad.

De slachtoffers van de natuurramp worden er begraven in massagraven. "De lichamen in plastic zakken worden een voor een naar beneden gezeuld", zegt Maas. "Niet iedereen heeft de luxe van een eigen graf. Het zijn er gewoon te veel. De doden rest maar één ding: een laatste rit in een vieze vrachtwagen en dan naast elkaar het massagraf in."

Bekijk hieronder de eerste reportage van onze correspondent uit het rampgebied: