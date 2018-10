Stints gewild op Marktplaats: 'Wij komen er niet mee op de weg'

Om voer voor dieren te vervoeren, als elektrische kruiwagen of als materiaalwagen voor op het sportveld: veel mensen bedenken een alternatieve invulling voor de Stint. Vanaf vandaag is de elektrische bakfiets op de openbare weg verboden, maar dat wil niet zeggen dat het vervoersmiddel niet meer gebruikt gaat worden op andere plekken. Het aantal advertenties op Marktplaats waarin mensen vragen om een Stint, is de afgelopen 24 uur flink toegenomen.

Zo is een gebruiker op Marktplaats op zoek naar een Stint om te demonteren. "Het is voor een project met leerlingen die een technische opleiding volgen." Een ander is op zoek naar de elektrische bakfiets voor op het priv├ęterrein. "Wij wonen in Hongarije. Voor ons is de Stint om mest en hout op een plek te brengen op ons terrein en als ik ga vissen. Wij wonen in de natuur en komen niet op de weg", schrijft gebruiker Lotus.