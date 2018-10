Netflix laat kijkers eigen einde van verhaallijn kiezen

Ook Maarten Reesink, docent mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, twijfelt of het concept gaat werken. "In de jaren 90 zijn er ook interactieve films uitgezonden, waarbij er op twee zenders verschillende uitkomsten te zien waren. Het was een hype, net als nu, maar het concept werkte niet."

Volgens Reesink willen kijkers worden meegenomen in een verhaal. "De makers bepalen de uitkomst: daar kun je dan ontevreden mee zijn, of kwaad. Maar zelf mogen kiezen haalt de spanning weg, terwijl dat juist is waar je voor kijkt. Het is net alsof je Ajax-Bayern München kijkt en dan op de ene zender Ajax wint, en Bayern op de andere."

Kinderfilm

Het is niet de eerste keer dat Netflix experimenteert met interactieve programma's. Vorig jaar bracht de dienst al 'Puss in Book' uit. Aan het begin van die kinderfilm kiezen jonge kijkers of de hoofdpersoon gaat vechten met een god of een boom. De rest van die film staat verder vast.

Hoeveel keuzemomenten er in Black Mirror komen, is nog onbekend. Maar dat het produceren ervan ingewikkeld is staat vast, denkt Reesink. "In plaats van één verhaallijn, moeten er nu meerdere bedacht en geproduceerd worden. Dat kost veel extra geld, of de makers leveren in op kwaliteit."

Geen nieuwe strategie

Duits denkt niet dat interactieve film ook in andere series te zien zal zijn. "Veel hoge kwaliteitsdrama's, zoals House of Cards, hebben verhaallijnen die strekken over meerdere afleveringen. Soms gaat het zelfs over seizoenen. Een kleine keuze kan dan veel gevolgen hebben voor het verhaal. Dat is voor makers niet te doen."

Beide wetenschappers zijn dus sceptisch. Waarom kiest Netflix, een bedrijf met een uitgekiende strategie, er dan er toch voor om interactieve afleveringen te maken? "Ze hebben geld genoeg", denkt Reesink, "daarmee kunnen ze dingen uitproberen. Door technologische ontwikkelingen kunnen ze er ook meer mee doen dan vroeger."

"Het is een machtig en rijk bedrijf", denkt ook Duits. "En ze willen zichzelf profileren als innovatief. Daarom zetten ze in 2013 House of Cards in één keer online, dat was ook een mediastunt. Stel, dit wordt toch een succes, dan zijn zij de eersten waarbij het is gelukt."