Giro555 geopend voor Sulawesi

De samenwerkende hulporganisaties hebben het rekeningnummer 555 geopend voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami op Sulawesi. Daarnaast komt er een nationale campagne. Giro555 zendt de komende weken spotjes uit op radio, tv en sociale media om geld in te zamelen voor de hulpverlening.

Bij de ramp zijn zeker 1234 mensen omgekomen en volgens de hulpverleners zijn bijna 50.000 mensen hun huis kwijt. "De combinatie van een tsunami, aardbevingen en modderstromen hebben een grote ravage aangericht", zegt Marinus Verweij, Giro555-actievoorzitter.

"Nog steeds worden er mensen onder het puin vandaan gehaald en er is een grote behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak", zegt Verweij. "Als samenwerkende hulporganisaties slaan we de handen ineen om hulp te verlenen."

De laatste keer dat Giro555 werd geopend was anderhalf jaar geleden. In maart 2017 vroegen de organisaties geld voor het bestrijden van hongersnood in Afrika. Toen werd er 35 miljoen euro opgehaald en daarmee konden de hulpverleners 2,1 miljoen mensen helpen, zo stond in het eindrapport.