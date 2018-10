Veerboot op Oostzee in problemen, ruim 300 mensen aan boord

Op de Oostzee is een Deense veerboot in problemen gekomen. Het schip was op weg van Kiel in Duitsland naar Klaipeda in Litouwen. Het leger van Litouwen meldde aanvankelijk dat er brand was uitgebroken in de machinekamer, maar daarvan is volgens de rederij geen sprake.

De Deense rederij DFDS zegt dat door een technisch probleem wel rook ontstond. Daardoor zou het brandalarm zijn afgegaan.

Het schip, de Regina Seaways, heeft 335 mensen aan boord, onder wie 294 passagiers. Volgens DFDS zijn er geen gewonden. De opvarenden kregen de opdracht naar speciale verzamelplaatsen te gaan en zich klaar te houden voor evacuatie. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, zegt DFDS. Volgens de rederij is alles onder controle.

Kaliningrad

De veerboot kwam in problemen in de buurt van Kaliningrad, de Russische enclave tussen Polen en Litouwen. Het verstuurde een noodsignaal, dat werd opgevangen door het Litouwse leger.

Of de Regina Seaways op sleeptouw wordt genomen of dat het schip op eigen kracht verder kan, is nog niet duidelijk.