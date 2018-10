Kamer herdenkt slachtoffers natuurgeweld Sulawesi

De Tweede Kamer heeft de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami op Sulawesi herdacht. Kamervoorzitter Arib wenste de nabestaanden kracht en sterkte toe.

Arib zei dat de beelden, verhalen en geluiden uit het gebied nog meer indruk hebben gemaakt dan de feitelijke gegevens: "Uitgestrekte vlaktes vol puin tegen het decor van groene bomen; de in paniek schreeuwende man die mensen probeert te waarschuwen als de tsunami nadert; 34 dode kinderen die onder het puin werden gevonden."

De Kamervoorzitter wees erop dat er gebieden zijn waar de hulpverlening nog niet op gang is gekomen, omdat toegangswegen zijn vernield. Ze zei dat het hart van de Kamer bij de getroffenen en bij de reddingswerkers op het Indonesische eiland is.

Rode Kruis helpen te helpen

Ook premier Rutte zei mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Hij voegde eraan toe dat nauwelijks te bevatten is door wat voor enorme ramp Sulawesi is getroffen. Rutte zei verder dat de vernietigende kracht van de natuur ons voorstellingsvermogen soms te boven gaat; hij is bang dat er nog wel meer berichten zullen komen over oplopende aantallen slachtoffers.

Rutte zei dat Nederland graag wil helpen, bijvoorbeeld via het Rode Kruis. Hij riep ook de samenleving op het Rode Kruis te "helpen om te helpen".