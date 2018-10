Nobelprijs Natuurkunde dit jaar ode aan de laser

De Nobelprijs voor Natuurkunde is toegekend aan Arthur Ashkin, Gérard Mourou en Donna Strickland vanwege hun uitvindingen op het gebied van laserfysica.

"De uitvindingen van deze drie wetenschappers hebben een revolutie teweeggebracht in de laserfysica", zei de Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen bij de bekendmaking. De winnaars krijgen gezamenlijk een prijs van negen miljoen Zweedse kronen, zo'n 870.000 euro.

De Amerikaan Arthur Ashkin zorgde er als eerste voor dat zeer kleine deeltjes als virussen en atomen konden worden gevangen tussen laserstralen. Dankzij deze 'optische pincet' zijn ze veel beter te onderzoeken. Ashkin is met zijn 96 jaar de oudste Nobelprijswinnaar ooit.

Meest intensieve laserstraal

De Fransman Gérard Mourou en de Canadese Donna Strickland ontwikkelden de meest intensieve laserstraal. Deze straal is niet schadelijk en de techniek wordt bijvoorbeeld gebruikt bij oogoperaties.

Donna Strickland is pas de derde vrouw die de Nobelprijs voor Natuurkunde krijgt. De laatste keer was 55 jaar geleden. In 1963 kreeg de Duits-Amerikaanse Maria Goeppert-Mayer de prijs voor de ontdekking van de schilstructuur van de atoomkern.

Gisteren ging de Nobelprijs voor de Geneeskunde naar de Amerikaan James P. Allison en de Japanner Tasuku Honjo voor de ontwikkeling van speciale therapieën voor de behandeling van kanker.