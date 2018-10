'Volkert van der Graaf kan emigreren, meldplicht vervalt'

Volkert van der Graaf en het Openbaar Ministerie hebben een akkoord bereikt over zijn meldplicht bij de reclassering. Dat zegt zijn advocaat. Van der Graaf hoeft zich niet langer te melden, maar moet wel tot 2020 eens in de acht weken een verslag sturen over hoe het met hem gaat.

Het Openbaar Ministerie wil nog niets kwijt over de bekendmaking van advocaat Willem Jebbink. Later vandaag komt het OM met een reactie.

Met het akkoord is het mogelijk voor Van der Graaf om te emigreren. Zijn advocaat wil niet zeggen of er op dit moment concrete plannen zijn om naar het buitenland te verhuizen.

Kort geding

Van der Graaf had dit voorjaar al een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse Staat. In mei oordeelde de rechter al dat Van der Graaf zich niet meer hoefde te melden bij de reclassering, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen tegen die uitspraak.