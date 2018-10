Toch weer AH-spaaractie met plastic, 'al maanden geleden gepland'

"Deze actie is maanden geleden al in gang gezet, bedacht, ontwikkeld en geproduceerd", zegt een woordvoerder in een reactie op de kritiek. "Dus niet pas op het moment dat de Hamsterbollies-actie liep." Het bedrijf zegt dat het overstappen op duurzamere materialen een proces is. "Dit zet ons weer op scherp en we denken er natuurlijk over na."

Inleveren in winkel

In de winkel kunnen klanten de Koekenbakkers weigeren, maar online klanten krijgen ze ongevraagd meegestuurd bij hun bestelling. Er is voor hen geen manier om aan te geven dat ze niet mee willen doen aan spaaracties. "Online klanten die de Koekenbakkers niet willen, kunnen ze in de winkel inleveren", zegt Albert Heijn. "En je kan ze natuurlijk ook aan een neefje of nichtje geven."