Ierse privacywaakhond: Facebook-hack treft minder dan 5 miljoen in EU

De NOS heeft naar aanleiding van de tweet Facebook opnieuw om meer details gevraagd over Nederlandse gebruikers, maar die kon het bedrijf niet geven. Het is onduidelijk wanneer daar meer informatie over komt.

Nog veel vragen

Vandaag precies een week geleden ontdekte het platform dat het was gehackt. Afgelopen vrijdagavond werd het nieuws bekendgemaakt. Een dag eerder was de privacywaakhond op de hoogte gesteld. Dit moet altijd binnen 72 uur gebeuren. Sindsdien leven er nog veel vragen over de impact van de hack.

Zo is alleen duidelijk dat de hack 50 miljoen accounts treft. Maar of daarbij bijvoorbeeld informatie is gestolen en zo ja welke, is onduidelijk. Facebook logde afgelopen vrijdag uit voorzorg 90 miljoen gebruikers uit en stuurde hun een nieuwe notificatie over de hack.

Daarnaast heeft Facebook bevestigd dat hackers ook toegang hadden tot andere platforms als daarmee via het Facebook-account werd ingelogd. Bedrijven als Airbnb en Tinder bieden de mogelijkheid om in plaats van een nieuw account te registeren in te loggen met je Facebook-account.

Bezorgd

De Ierse privacywaakhond liet afgelopen weekend al weten snel meer informatie van het netwerk te willen hebben. "De DPC is bezorgd over het feit dat deze hack afgelopen vrijdag is ontdekt en miljoenen accounts treft, maar dat Facebook niet in staat is om meer informatie te geven over de hack en het gevaar voor gebruikers."