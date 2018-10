'Mensen in Palu bedelen om hulp, die ze mondjesmaat krijgen'

Nog heviger dan in Palu

De verwachting is dat er duizenden doden zijn gevallen bij de natuurramp, het officiële dodental is vanochtend opgelopen tot 1234. Dat zijn vooral slachtoffers uit Palu. Deze stad met 375.000 inwoners ligt zeer waarschijnlijk niet in het zwaarst getroffen gebied. Bepaalde regio's, waar de aardbeving nog heviger te voelen was, zijn sinds vrijdag afgesloten van de buitenwereld.

De aanvoer van hulpmiddelen via het enige vliegveld van Palu verloopt nog niet gestroomlijnd. Zo'n 3000 mensen hadden zich daar gisteren verzameld, in een wanhoopspoging om per vliegtuig het gebied te verlaten. De groep zorgde voor chaos en blokkeerden naar verluidt de landingsbaan. Het leger zegt nu tegen The Jakarta Post dat de situatie op het vliegveld weer onder controle is.