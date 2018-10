Sharon Gesthuizen stapt over van SP naar GroenLinks

Voormalig SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is van de SP overgestapt naar GroenLinks. De aanleiding is de manier waarop de SP een nieuw standpunt over vluchtelingen heeft ingenomen, bevestigt ze na berichtgeving in het AD.

De krant schrijft dat Gesthuizen begin dit jaar lid is geworden van GroenLinks en zich in het voorjaar bij de SP heeft laten uitschrijven.

Directe aanleiding was de naar haar mening ondemocratische manier waarop is besloten dat vluchtelingendeals met Noord-Afrikaanse landen niet bij voorbaat moeten worden uitgesloten. De partijraad van de SP mocht zich daar niet over uitspreken.

Ron Meyer

Gesthuizen zat elf jaar voor de SP in de Tweede Kamer. In november 2016 stelde ze zich kandidaat om partijvoorzitter te worden. Eén van haar speerpunten was dat de SP democratischer moest worden. Ze verloor de strijd van Ron Meyer, die nu de voorzitter van de SP is.

Na de verkiezingen van vorig jaar publiceerde ze een boek waarin zij de omgangsvormen binnen de SP beschreef. Volgens haar heerst er in de partij een ijzeren discipline en wordt tegenspraak nauwelijks geduld.