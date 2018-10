Meisje (15) blijkt bestuurder auto dodelijk ongeluk Limburg

Een 15-jarig meisje blijkt de bestuurder te zijn geweest van een auto die in maart betrokken was bij een dodelijk ongeval bij Echt in Limburg. Dat meldt de regionale krant de Limburger. Direct na het ongeluk nam de 29-jarige broer van het meisje de schuld op zich, maar uit het onderzoek van de politie is nu gebleken dat het meisje reed.

De auto met vier jongeren botste bij Echt tegen een boom. Een 15-jarig meisje, dat op de achterbank zat, overleed ter plekke. Een ander meisje raakte zwaargewond. De bestuurster en haar broer kwamen met de schrik vrij.

Filmpjes

Tijdens het politieonderzoek doken er filmpjes op waarop is te zien is dat het meisje van 15 jaar achter stuur zat, meldt de Limburger. Eén van de filmpjes is een paar seconden voor het ongeluk gemaakt.

Het meisje wordt nu vervolgd voor het veroorzaken van een ongeval met dood en letsel tot gevolg. Haar broer wordt gezien als medeplichtig.