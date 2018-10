Broer van Turkse geestelijke Gülen veroordeeld tot celstraf

De broer van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar. Volgens de rechters in de stad Izmir was Kutbettin Gülen lid van een terroristische organisatie.

Kutbettin Gülen werd na de mislukte staatsgreep van 2016 opgepakt en zat sinds die tijd vast. Hij heeft volgens de rechtbank mensen opgehitst om aan de staatsgreep mee te doen, maar zelf ontkent hij dat.

Zijn broer Fethullah wordt door de Turkse regering gezien als het brein achter de mislukte coup. De geestelijke woont nu in de Verenigde Staten en die weigeren om hem aan Turkije uit te leveren.

Ontslagen

Bij de mislukte staatsgreep kwamen zo'n 270 Turken om en raakten duizenden mensen gewond.

President Erdogan trad daarna hard op tegen mensen die banden zouden hebben met de beweging van Fethullah Gülen. Zo werd een groot aantal rechters en hoogleraren ontslagen. Dat leidde tot felle internationale kritiek op Erdogan.