Blok wacht pittig debat over steun aan Syrische rebellen

Het ziet er niet naar uit dat alle feiten boven tafel komen vanmiddag in een debat met minister Blok en de Tweede Kamer over de Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië.

Voornaamste reden is dat Blok er bij blijft dat veel informatie vertrouwelijk moet blijven. Gisteravond schreef hij in een brief aan de Tweede Kamer dat hij geen documenten, waaronder een intern advies, gaat openbaren waarin staat waarom het ministerie in 2015 dacht dat het een goed idee was om de Syrische rebellen te steunen.

"Het verstrekken van interne adviezen kan het goed functioneren van de departementen, de ministers en het interne besluitvormingsproces verstoren", staat in de brief.

De Tweede Kamer kreeg de namen en locaties van groepen uit Syrië die steun van Nederland hebben ontvangen in vertrouwen te zien.

Kamerleden die die vertrouwelijke informatie hebben gekregen, kunnen er daarna niet publiekelijk over vertellen, laat staan erover debatteren. Sommige Kamerleden hebben er daarom bewust voor gekozen de informatie niet te lezen, voorafgaand aan het debat met de minister.

Aan de tand voelen

Zowel de oppositiepartijen als de regeringspartijen zijn van plan om de minister flink aan de tand te voelen. Ze hebben ook veel vragen.

Zo willen de partijen weten waarom destijds geen advies is gevraagd aan volkenrechtelijk adviseur Nollkaemper, die speciaal was aangewezen om te adviseren in dit soort kwesties. Die heeft laten weten dat toen het besluit werd genomen om de rebellen te steunen, al vele openbare rapporten waren waarin stond dat de rebellen zich misdroegen en er extremistische ideeën op nahielden.

Minister Blok meent juist dat het besluit niet in strijd was met het volkenrecht. "Door veto's van Rusland in de VN-Veiligheidsraad werd het internationaalrechtelijk kader waarbinnen de internationale gemeenschap kon opereren fors ingeperkt. Dit leidde tot een spanningsveld tussen de politieke wens om de situatie in Syrië te verbeteren en de internationaalrechtelijke mogelijkheden daartoe."