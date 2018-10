Akkoord in Duitsland over aanpak vervuilende diesels

Coalitiepartijen in Duitsland hebben vannacht een akkoord bereikt over de aanpak van vervuilende dieselauto's in grote steden. Over de inhoud van het akkoord is niets bekendgemaakt.

Urenlang is er gesteggeld over het pakket maatregelen om de luchtkwaliteit in grote steden te verbeteren. Een van de voorstellen die op tafel lagen, was om eigenaren van oude, vervuilende diesels tegemoet te komen door een inruilpremie in te voeren.

Ruim 12 miljoen van de in totaal 15 miljoen dieselauto's in Duitsland voldoen niet aan de laatste Euro 6-emissienorm; oftewel alle auto's met bouwjaar van voor 2015. Voor die auto's dreigt in Duitse steden een verbod en vooral daar zoekt de regering een oplossing voor, zegt correspondent Judith van de Hulsbeek.

"De vraag is nu voor welke steden het aanbod geldt en hoe ver buiten die steden mensen aanspraak mogen gaan maken op deze regeling", zegt Van de Hulsbeek. "Geldt het bijvoorbeeld ook voor forensen die in die steden werken?"

Later vandaag worden er details over het akkoord naar buiten gebracht.