'Commando's klagen over helmen en kogelwerende vesten'

Nederlandse commando's maken zich grote zorgen over de kogelwerende helmen en scherfvesten waarmee ze op pad worden gestuurd. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Sommige helmen zouden net zo makkelijk buigen als karton en scherfvesten zijn ver over de houdbaarheidsdatum.

Houdbaarheidsdatum

De elitesoldaten hebben de problemen met hun helmen al 2016 aangekaart. Uit een steekproef met 100 helmen bleken er zeker 30 vervormd te zijn. Veel daarvan zijn gebruikt in Mali.

Met die klacht is niets gedaan, ook niet na een advies van de Dienst Materieel Organisatie om de helmen te vervangen, schrijft het AD. Ook de twijfels over de bescherming van scherfvesten worden volgens de commando's niet serieus genomen. De meeste vesten zouden ver over de houdbaarheidsdatum zijn. Sommige worden al twaalf jaar gebruikt, terwijl een vest na vijf jaar vervangen dient te worden.

Veilig materieel

Volgens het ministerie van Defensie gaan de militairen niet met onveilig materiaal op pad. Alle scherfvesten zijn onlangs getest door TNO. 90 procent bleek voldoende ballistische bescherming te bieden. De overige tien procent zijn niet meer in gebruik.

Inmiddels zijn er nieuwe vesten besteld. Over de verouderde helmen kon defensie nog geen reactie geven.