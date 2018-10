Jaar na bloedbad: Las Vegas herdenkt 58 doden

In Las Vegas is een herdenking gehouden voor de 58 mensen die vorig jaar tijdens een festival in de stad zijn doodgeschoten. Het was gisteren precies een jaar geleden dat Stephen Paddock daar een bloedbad aanrichtte.

Nabestaanden hielden toespraken. Er werd 58 seconden stilte gehouden, een seconde voor elk slachtoffer. Ook werden 58 witte duiven losgelaten.

Zelfmoord

Op 1 oktober 2017 opende de 64-jarige Stephen Paddock vanuit een raam op de 32ste verdieping van een hotel het vuur op festivalgangers. Behalve 58 doden vielen meer dan 800 gewonden. Paddock pleegde zelfmoord vlak voor de politie zijn hotelkamer binnenviel. In de hotelkamer bleken meer dan twintig vuurwapens te liggen.

Het motief van Paddock blijft een raadsel. Wel bleek uit politie-onderzoek dat hij twee jaar voor zijn daad 1,5 miljoen dollar had verloren met gokken. Ook had hij psychische problemen.