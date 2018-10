Cabaretprijzen naar Jochem Myjer, Tim Fransen en Rundfunk

Onder vuur

De Poelifinario, vernoemd naar een fictieve vogelsoort uit de koker van Toon Hermans, heeft in zijn korte geschiedenis een aantal keer onder vuur gelegen. Sinds 2011 hebben vier cabaretiers de nominatie al dan niet op voorhand geweigerd: Diederik van Vleuten (na de uitreiking in 2011), Ronald Goedemondt (na de uitreiking in 2013), Daniël Arends en Micha Wertheim (beiden in 2016).

Bij Van Vleuten maakte de jury een grap in de nominatietekst, die verkeerd viel. Goedemondt kon de prijs op zijn buik schrijven omdat een jurylid had gedreigd met opstappen als hij zou winnen. Mede naar aanleiding daarvan weigerde Wertheim in 2016 zijn nominatie, omdat hij de jury niet zorgvuldig vond. Kort daarop wilde ook de genomineerde Arends niet meer meedoen.