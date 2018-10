Azmani zonder concurrentie VVD-lijsttrekker Europa

VVD-Kamerlid Malik Azmani wordt lijsttrekker voor de VVD bij de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Hij had zich al in augustus kandidaat gesteld om de VVD-lijst aan te voeren, maar vandaag werd pas duidelijk dat zich geen tegenkandidaten hebben gemeld. Dat betekent dat er geen lijsttrekkersverkiezing zal zijn binnen de VVD.

"Volgens mij hebben Nederland en Europa behoefte aan mensen die niet alleen klagen dat het slecht gaat, maar die doorzetten en proberen om iets beter te maken. Ik wil een van die mensen zijn", aldus de VVD'er.

In een tweet schrijft hij dat hij de komende tijd veel in het land zal zijn om met iedereen in gesprek te gaan.

Azmani zit sinds 2010 in de Tweede Kamer en houdt zich vooral bezig met immigratie. De VVD'er wil dat er een eind komt aan de komst van grote aantallen asielzoekers naar Europa.