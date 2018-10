'Aznavour leek de onsterfelijkheid in zich te hebben'

De vandaag overleden Franse zanger Charles Aznavour was voor velen een inspiratiebron, een voorbeeld en bovenal een idool. "Hij heeft de vreugde en pijn van drie generaties vergezeld", tweette president Macron over de "door en door Franse en innig aan zijn Armeense wortels gehechte" 94-jarige zanger.

De Vlaamse schrijver en francofiel Bart van Loo voelt "een zekere tristesse" nu hij is overleden. "Aznavour heeft een belangrijke plek in mijn leven gehad. Maar zoals de Fransen zeggen: het is de natuur der dingen."

Toch is Van Loo nog niet echt aan het idee gewend dat zijn held is overleden. "Die man leek de onsterfelijkheid in zich te hebben. Dat is natuurlijk onzin, maar hij was nog zo lang bezig."

Van Loo begon zich in Aznavour te verdiepen toen hij in 2009 een boek schreef over Franse chansons. Twee jaar later heeft hij hem in Antwerpen zien optreden en in 2014 in Rijsel. Dat jaar vroeg het weekblad Knack of hij de grootheid wilde interviewen.