Veerboot Texel gesloopt omdat kopers afhaken

Veerboot Schulpengat wacht binnenkort de slopershamer. Het schip deed 26 jaar lang dienst tussen Texel en Den Helder en werd vorig jaar uit de vaart gehaald. De vervoerder wilde het schip verkopen, maar kon geen koper vinden.

Het Schulpengat werd in 1991 in gebruik genomen door vervoerder TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming). Toen er in 2006 een nieuw schip kwam, de Dokter Wagemaker, werd het oude schip alleen nog gebruikt op drukke dagen of bij onderhoudsbeurten van de nieuwe veerboot. Met de Texelstroom kwam er in 2016 weer een nieuwe boot bij en daarmee was de rol van het Schulpengat zo goed als uitgespeeld.

Vorig jaar werd het schip definitief uit de vaart gehaald. In januari van dit jaar werd de veerboot nog één keer ingezet voor een afscheidstocht.