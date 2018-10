Unilever komt Britse aandeelhouders verder tegemoet

Unilever heeft besloten om nooit gebruik te zullen maken van de nieuwe 'wet Kamp' die bedrijven beter moet beschermen tegen vijandige overnames. Dat laat het bedrijf in een persbericht weten. In de wet krijgen bedrijven een bedenktijd van maximaal 250 dagen om alle voor- en nadelen van een dreigende overname te kunnen overzien. Daarmee wordt een bedrijf dus tegen overnames beschermd.

Unilever is bezig om de keuze voor de verhuizing van haar hoofdkantoor naar Nederland te verdedigen, tegenover aandeelhouders die daar eind deze maand over stemmen. Eerder lieten enkele kritische aandeelhouders zich in verschillende media uit over de verhuizing.

De wettelijke adempauze is omstreden bij met name internationale aandeelhouders, omdat die de kopende partij tijdelijk buitenspel zet. Voor de aandeelhouders kan een overname gunstig zijn.

Het bedrijf zegt de wettelijke mogelijkheid voor een time-out 'nu en in de toekomst' niet te zullen gebruiken.

Lobby uit bedrijfsleven

Dat is opvallend, omdat de wet juist wordt aangepast na een lobby vanuit het bedrijfsleven, nadat Unilever en Akzo Nobel vorig jaar dreigden te worden overgenomen door buitenlandse partijen.

Minister Wiebes van Economische Zaken legt op dit moment de laatste hand aan de wet. Dit jaar heeft de Raad van State een nog geheim advies uitgebracht over de vraag of de time-out niet strijdig is met het Europees Recht.

Een woordvoerder van het ministerie zegt dat een conceptwetsvoorstel voor het eind van het jaar ter consultatie gepubliceerd wordt.

Charmeoffensief

De toezegging van Unilever is een nieuwe tegemoetkoming aan aandeelhouders die mogelijk tegen de verhuizing van Unilever naar Nederland zullen stemmen. Eerder beloofde het bedrijf al Britse aandeelhouders te zullen compenseren als de dividendbelasting in Nederland uiteindelijk toch niet wordt afgeschaft.

President-commissaris Marijn Dekkers vloog afgelopen week nog naar London om aandeelhouders ervan te overtuigen toch vooral vóór de verhuizing te stemmen.

Het persbericht dat Unilever vanmorgen naar buiten gebracht is bedoeld om alle voordelen nog een keer op een rijtje te zeggen, zegt de woordvoerder. "Wij willen ervoor zorgen dat aandeelhouders genoeg informatie hebben om de juiste keuze te maken. De time-out van 250 dagen is een onderwerp dat mogelijk relevant is voor investeerders als onderdeel van het besluitvormingsproces."

Deadline nadert

Eind deze maand stemmen beleggers van Unilever in Nederland en Groot-Brittannië over de voorgenomen verhuizing naar Rotterdam. Unilever moet in Londen 75 procent van de stemmen krijgen, maar steeds meer aandeelhouders spreken zich publiekelijk uit tégen de verhuizing.

Daarbij spelen verschillende factoren een rol, waaronder het nationale sentiment nu de brexit nadert. Maar ook het feit dat bedrijven onder Nederlandse recht beter beschermd zijn tegen vijandige overnames. Daar staat tegenover dat de Nederlandse overheid de dividendbelasting wil afschaffen, waardoor Britse aandeelhouders daar in elk geval geen last van zouden hebben na de verhuizing.