Condoleanceregister Oss na bijna 6600 handtekeningen gesloten

In de afgelopen anderhalve week hebben bijna 6600 mensen het condoleanceregister getekend voor de slachtoffers van het spoorongeluk in Oss. Het register is nu gesloten. Op het gemeentehuis tekenden 1548 mensen en nog eens 5045 mensen lieten digitaal een bericht achter. Op haar website bedankt de gemeente Oss iedereen die een bericht heeft achtergelaten.

Op donderdag 20 september botste een Stint bij station Oss-West op een trein. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven en raakten één kind en een begeleidster zwaargewond. De kinderen kwamen van kinderopvang Okido en waren op weg naar school.

Okido weer open

Anderhalve week na het ongeluk heeft Okido vandaag zijn deuren weer geopend. Zowel op het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang kunnen de kinderen weer terecht. De directie van Okido laat weten dat het zwaar valt de dagelijkse werkzaamheden weer op te pakken. De gedachten gaan voortdurend uit naar de nabestaanden, familieleden en alle andere betrokkenen bij dit verschrikkelijke drama, schrijft de directie.

Okido maakt geen gebruik meer van Stints. Voortaan worden de kinderen door de medewerkers van de kinderopvang met auto's naar school gebracht en daar weer opgehaald.

Samenkomst

Volgende week maandag is er in theater De Lievekamp in Oss een samenkomst voor mensen die direct betrokken zijn bij het ongeval. Anderen kunnen die bijeenkomst in het stadion van Top Oss volgen op grote beeldschermen. Bovendien is de bijeenkomst in Oss live te zien op een regionale zender.