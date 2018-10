Palestijnse activiste ontvangen in stadion Real Madrid

De 17-jarige Palestijnse activiste Ahed Tamimi, die in Israël acht maanden celstraf kreeg voor het mishandelen van een Israëlische soldaat, is op bezoek geweest bij de Spaanse voetbalclub Real Madrid.

Samen met haar vader Basim Tamimi werd ze vrijdag in het Santiago Bernabéu-stadion ontvangen door de voormalige spits Emilio Butragueño. Tamimi kreeg van de club een op maat gemaakt voetbalshirt met haar naam en het rugnummer negen, dat normaal wordt gedragen door spitsen.

De Palestijnse was naar Madrid gekomen op uitnodiging van de locoburgemeester van de Spaanse hoofdstad. Tijdens een receptie betuigde de magistraat zijn steun aan Tamimi en de Palestijnen.

Een woordvoerder van de Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde op Twitter het besluit van Real Madrid om "deze terrorist" te ontvangen "een schande". Ook de Israëlische ambassadeur in Spanje uitte via sociale media zijn ongenoegen en noemde het onthaal van Tamimi een indirecte aanmoediging van agressie.

De activiste is sinds een paar maanden weer op vrije voeten. Momenteel reist ze door Europa om te spreken op politieke bijeenkomsten.

Gevangenisstraf

Vorig jaar december werd Tamimi samen met haar moeder opgepakt, nadat ze bij hun woning op de Westelijke Jordaanoever twee Israëlische militairen had aangevallen. Op een videofilmpje, dat razendsnel online werd verspreid, is te zien hoe ze een van hen schopt en slaat. Veel Palestijnen zien Tamimi, die al vaker in het nieuws kwam, als een heldin.

Behalve een celstraf legde de Israëlische rechtbank haar ook een boete op van omgerekend 1160 euro. Eind juli had Tamimi haar straf uitgezeten en werd ze vrijgelaten.