Crimineel Soerel aangehouden voor meer liquidaties

De veroordeelde crimineel Dino Soerel is vanmiddag in zijn cel aangehouden voor de moord op onderwereldbankier Willem Endstra en de Amsterdamse crimineel John Mieremet, zo is door de politie bevestigd.

Soerel zou opdracht hebben gegeven om de moorden te laten plegen, samen met Willem Holleeder. Die staat op dit moment voor dezelfde liquidaties terecht.

Naast Soerel is ook de 54-jarige Donald G. uit Almere aangehouden. Hij werd opgepakt in zijn villa in het Spaanse Alicante. Ook G. is een oude bekende in de Amsterdamse onderwereld.

Hij werd in 2012 al in verband gebracht met de moord op Endstra. De vermeende schutter wees G. aan als opdrachtgever. Donald G. wordt beschouwd als iemand die met Holleeder en Soerel werkte.

Levenslang

Soerel (57) zit al een levenslange gevangenisstraf uit voor de moord op twee andere criminelen uit het Amsterdamse milieu. Ook van deze zaken wordt Holleeder verdacht.

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Soerel en Holleeder nauw samenwerkten. Volgens de politie is Soerel "na uitvoerig rechercheonderzoek" naar voren gekomen als verdachte van afpersing en moord op zowel Endstra als Mieremet.

Willem Endstra werd in 2004 doodgeschoten. John Mieremet volgde een jaar later.

Of het zin heeft Soerel te vervolgen, is nog maar de vraag. Hij zit al de zwaarste straf uit die je in Nederland kunt krijgen. Door de arrestatie kan het Openbaar Ministerie hem wel langere tijd in afzondering houden, waardoor Soerel het onderzoek naar G. niet kan beïnvloeden.