Aznavour: de chansonnier die altijd maar door ging, 70 jaar lang

Verschillende talen

De kleine Charles zingt in het café en rolt zo de muziekwereld in. Hij leert er beroemdheden kennen als Maurice Chevalier, Charles Trenet en Edith Piaf. Piaf neemt hem op in zijn begeleidingsband en gaat met hem op toernee naar de VS en Canada. Ze moedigt hem aan om ook te gaan zingen. Het duurt even voor zijn solo-carrière van de grond komt, maar eind jaren 50 begint het grote succes. Eerst in Frankrijk, later ook in de rest van de wereld.

Veel nummers nam Aznavour hij zowel in het Frans als in het Engels op, zoals Hier Encore/Yesterday when I was young en Que c'est triste Venise/How sad Venice is. Voor buitenlandse tournees verdiepte hij zich vaak in de taal van het gastland. Hij schreef liedjes in zes verschillende talen.