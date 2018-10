Provincie telt dode vogels bij windmolens Eemshaven

Ecologen zijn in de Eemshaven begonnen met het tellen van dode vogels aan de voet van 22 windmolens. De molens in het meest noordoostelijke stukje Nederland staan op een populaire route van trekvogels. De ecologen willen nu precies weten in hoeverre die een gevaar vormen voor de dieren. Ook willen ze weten of het zin heeft om ze stil te zetten als er veel vogels in de buurt zijn.

"Als hier straks molens bijgebouwd zijn, gaan er per jaar ongeveer vijfduizend vogels dood door de windmolens", vermoedt onderzoeksleider Allix Brenninkmeijer. "Wij onderzoeken of het aantal trekvogels dat doodgaat met driekwart verminderd kan worden."

Trekvogelpiek

De provincie bekijkt of het mogelijk is dertig uur van tevoren te voorspellen of er grote zwermen vogels aankomen. Brenninkmeijer spreekt bij RTV Noord over een 'trekvogelpiek'. Tijdens zo'n piek kan een deel van de windmolens stil worden gezet om vogellevens te sparen.

Die periode van dertig uur is belangrijk. Netbeheerder Tennet moet ruim van tevoren weten wanneer de windmolens stilgezet worden om de stroomvoorziening op peil te houden.

De tellingen gaan tien weken duren. Mocht blijken dat het inderdaad zin heeft om de molens soms stil te zetten, dan wordt het systeem verder ontwikkeld. Dan zou het ook op andere plaatsen kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld bij windparken op zee.