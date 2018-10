Moord op Slowaakse journalist was in opdracht

Voor de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova is 70.000 euro betaald. Dat heeft een aanklager in de zaak bekendgemaakt. 50.000 euro werd uitbetaald, de overige 20.000 betrof het kwijtschelden van een schuld.

Vorige week zijn bij huiszoekingen vier mensen gearresteerd. Zij blijven vastzitten tot het proces begint. De aanklager zei dat er waarschijnlijk nog meer verdachten worden opgepakt.

Een vrouw die vrijdag werd gearresteerd, wordt gezien als de opdrachtgever. Het is nog niet duidelijk of zij handelde uit naam van iemand anders en zo ja van wie. De vrouw is vertaler Slowaaks-Italiaans.

Maffia

Het stel werd op 21 februari thuis doodgeschoten, in Velka Maca, net buiten de hoofdstad Bratislava. Kuciak (27) was onderzoeksjournalist. Hij onderzocht onder meer corruptie door de regering en banden tussen Slowaakse politici en de Italiaanse maffia. Pas na zijn dood werd bekend dat hij werkte aan een groot verhaal daarover.

De moorden leidden tot een politieke crisis. Er waren massademonstraties tegen corruptie en misbruik van EU-gelden, de nationale politiechef moest aftreden en de regering-Fico kwam ten val.