In een studentenhuis in het Vlaamse Kortrijk zijn vanmorgen twee lichamen aangetroffen. Dat melden verschillende Belgische media.

In het complex met ruim dertig kamers zou een schoonmaakploeg bij de lift op de begane grond een man hebben aangetroffen. Op een andere plek in het gebouw zou een dode vrouw zijn gevonden.

Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De politie onderzoekt het studentenhuis en is begonnen met een buurtonderzoek.