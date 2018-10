Voormalig topman SBM Offshore krijgt drie jaar cel

Voormalig SBM Offshore-topman Anthony Mace is in de Verenigde Staten veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 150.000 dollar voor zijn rol in een internationaal omkoopschandaal. Mace was tussen 2008 en 2011 bestuursvoorzitter van het Nederlandse oliebedrijf.

Onder het bewind van de 66-jarige Mace werd er door het internationaal werkende oliebedrijf uit Schiedam miljoenen dollars smeergeld betaald aan politici in Braziliƫ, in het Afrikaanse Angola en in Equatoriaal-Guinea. Op die manier werden nieuwe opdrachten binnengehaald.

Een andere SBM-bestuurder, Robert Zubiate, is in dezelfde zaak veroordeeld tot 2,5 jaar cel en 50.000 dollar boete.

Het corruptieschandaal begon in 2012 toen een klokkenluider de omkopingspraktijken bekendmaakte. SBM schikte in de daarop volgende jaren al voor 400 miljoen dollar. Bij SBM Offshore werken wereldwijd bijna 5000 mensen.