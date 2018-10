Podcast De Dag: hoe een BuZa-ambtenaar ngo's intimideerde

Financieel machtsmisbruik, pestgedrag en seksuele intimidatie. Reporter Radio heeft ontdekt dat een ambtenaar van Buitenlandse Zaken die zich bezighoudt met vrouwenrechten zich daar schuldig aan maakt. Jolien de Vries, journalist bij het radioprogramma, vertelt in De Dag over het moeizame onderzoek en de afhankelijkheidscultuur op het ministerie.

Managementgoeroe Ben Tiggelaar is weer bijgekomen van zijn interview met oud-president Obama tijdens een leiderschapsevenement in Afas Live in Amsterdam. Tickets kostten een kleine duizend euro, maar dan kreeg je wel Obama's beste leiderschapstips te horen. Voor wie er niet bij was, vertelt Tiggelaar wat de oud-president zoal uit de doeken deed.