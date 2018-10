Nobelprijs Geneeskunde naar een Amerikaan en Japanner

De Nobelprijs voor de Geneeskunde 2018 is toegekend aan de Amerikaan James P. Allison en de Japanner Tasuku Honjo voor de ontwikkeling van speciale therapie├źn voor de behandeling van kanker.

Dat is bekendgemaakt in Zweden. De twee onderzoekers krijgen gezamenlijk een bedrag van 9 miljoen Zweedse kronen, zo'n 870.000 euro.

Volgens de verklaring van het instituut hebben de twee wetenschappers ontdekkingen gedaan "die een mijlpaal vormen in onze strijd tegen kanker". Ze werkten parallel aan het stimuleren van het immuunsysteem van het menselijk lichaam, zodat het tumoren aanvalt.

Eiwit

Allison bestudeerde een eiwit dat werkt als rem op het immuunsysteem en het vermogen om die rem te laten ontsnappen. Honjo ontdekte een nieuw eiwit op immuuncellen dat ook als rem fungeert.

"Therapie├źn op basis van deze ontdekkingen zijn opvallend effectief in de strijd tegen kanker", aldus de verklaring.

James P. Allison is een immunoloog en werkt als hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Texas en voor het Anderson Cancer Center in Houston. Tasuku Honjo is als immunoloog werkzaam aan de Universiteit van Kyoto.

De Nobelprijs voor de Geneeskunde wordt op 10 december uitgereikt. Later deze week en aanstaande maandag worden de andere laureaten bekendgemaakt. De Nobelprijs voor de Literatuur ontbreekt dit jaar, door een seksschandaal binnen de Zweedse Academie.