Kunst en filmprijzen uit collectie Robin Williams onder de hamer

De kunstcollectie van acteur Robin Williams, die in 2014 overleed, wordt aanstaande donderdag geveild bij Sotheby's in New York. Williams en zijn ex-vrouw Marsha bouwden in meer dan twintig jaar tijd een gevarieerde, zeer waardevolle collectie op. In totaal worden 310 stukken geveild.

Er zijn memorabilia te koop uit de film- en entertainmentwereld, waaronder gesigneerde filmscripts, tientallen prijzen, rekwisieten en kostuums. Zo zijn er de Golden Globes die hij won voor Mork and Mindy en Mrs. Doubtfire, het certificaat van zijn ster op de Hollywood Walk of Fame en een schilderijtje dat prominent voorkomt in de film Good Will Hunting.

Ook is er veel moderne kunst, onder meer een beeld van Niki de Saint-Phalle en straatkunst van Banksy. Het echtpaar verzamelde veel grafiek, maar ook beelden, zoals een groep van twintig manshoge bronzen figuren van Magdalena Abakanowicz, die in de tuin stond. Voor de topwerken wordt een opbrengst verwacht van 350.000 tot 600.000 dollar per stuk.

Speelgoed

Daarnaast worden er persoonlijke eigendommen geveild, zoals de dolk die hij kreeg voor de film Hook, een schaakspel met het thema 'acteurs tegen producenten', veertig horloges, een collectie fietsen, sport-memorabilia, meubels, kasten, vazen, sieraden, designertassen en andere spullen uit het huis van het echtpaar. Ook is er een grote verzameling speelgoed, zoals miniatuur-soldaten, actiefiguren en helikopters.