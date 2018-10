Ryanair geeft winstwaarschuwing en schrapt Eindhoven als basis

Ryanair gaat minder winst maken dan gedacht en geeft een winstwaarschuwing af. De aanhoudende arbeidsonrust en stakingen leidden tot veel annuleringen, kosten en minder passagiers. Vooral de boekingen voor de herfstvakanties en de kerstperiode lopen terug. Daarnaast loopt de olieprijs op en kijkt Ryanair aan tegen een brandstofrekening die 500 miljoen euro hoger is.

Er werd tot nu toe uitgegaan van een winst van tussen de 1,25 en 1,35 miljard euro. Dat is nu verlaagd naar 1,1 tot 1,2 miljard.

De Ierse budgetvliegmaatschappij gaat ook schrappen in drie Europese hubs. Basis Eindhoven verliest de vier toestellen. Voortaan wordt vanuit het buitenland op Eindhoven gevlogen. Ook Bremen sluit en Niederrhein gaat naar drie toestellen. Volgens Ryanair zijn alle klanten die hier mee te maken hebben inmiddels via email of sms op de hoogte gebracht.

'Angst zaaien'

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de ongeveer 50 piloten en de 150 man cabinepersoneel dat is Eindhoven is gestationeerd. Ryanair zegt met de piloten en het cabinepersoneel in overleg te willen om het verlies aan banen zo klein mogelijk te houden. Vanaf Eindhoven heeft de prijsvechter nu 155 vluchten per week, als de basis opgeheven wordt zijn dat er nog 130.

"We bieden onze piloten een plek aan op andere Ryanair-bases, maar omdat we te veel cabinepersoneel hebben voor de winterperiode bekijken we wat mogelijk is qua onbetaald verlof en andere maatregelen om baanverlies te beperken."

Pilotenvakbond VNV is niet onder de indruk. Volgens woordvoerder Joost van Doesburg is het de gebruikelijke retoriek van Ryanair. "Angst zaaien is hun manier van aanpak." Voor ontslagen voor Nederlandse piloten is VNV niet bang. "Ryanair is juist gericht op uitbreiding in Nederland, een loos dreigement dus."