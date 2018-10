Het einde van de pips: NPO Radio 1 begint uur met nieuwe tune

"Zes piepjes voelden als een eeuwigheid als je aan het presenteren was", verzucht Hogendoorn. Daarom werd de tune in 1989 ingekort tot drie pips, die tot vanochtend ieder uur op de radio te horen waren.

'Opgeruimd gevoel'

De BBC stopte al eerder met de zakelijke piepjes, vertelt Hogendoorn. "Ze vonden het wel erg kaal. In 1990 verwerkte componist David Lowe ze in muziek, die nog steeds op de Britse tv en radio te horen is."

Ook de drie Nederlandse pips zijn verwerkt in muziek, in dezelfde toonsoort. "Aan het einde geeft het je een opgeruimd gevoel", vertelt Hogendoorn. "Het was een mooi uur, nu op naar het volgende."