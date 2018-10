Actrice Argento bekent dat ze seks had met 17-jarige acteur

De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de boegbeelden van de #MeToo-beweging, heeft in een tv-programma toegegeven dat ze seks heeft gehad met collega-acteur Jimmy Bennett. Die was 17 jaar oud toen het gebeurde.

De twee vechten hun conflict uit via de media. Tot nu toe ontkende Argento dat ze seks hadden gehad.

In een interview met de Italiaanse tv-zender La7 zei ze gisteravond dat Bennett haar indertijd overrompelde. Ze hadden afgesproken voor een auditie in een hotel in Californië. "Hij besprong me en ik verstijfde", zei ze bij La7.

Chantage

The New York Times schreef in augustus dat Bennett Argento had afgeperst vanwege seksueel misbruik in 2013. Hij was 17 en zij 37 toen ze elkaar ontmoetten. Argento zei dat Bennett haar onverwacht had benaderd nadat zij filmproducent Harvey Weinstein van verkrachting had beschuldigd. Hij zou 3,5 miljoen dollar van haar hebben geëist.

In eerdere interviews zei Argento dat de verhouding tussen de twee altijd zuiver vriendschappelijk was geweest. Ze kenden elkaar al jaren. Haar toenmalige vriend, voormalig tv-kok Anthony Bourdain, zou uit eigen beweging 380.000 dollar aan Bennett hebben betaald, niet als genoegdoening, maar omdat Bennett geldproblemen had.

Gisteravond beschuldigde Argento hem van chantage. Ook zei ze dat ze medelijden voor Bennett voelt en hem als een "verloren ziel" ziet, omdat hij geen succes had met zijn carrière als acteur.