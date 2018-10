Fans kunnen afscheid nemen van Koos Alberts

Fans van volkszanger Koos Alberts zijn donderdagavond van harte welkom om persoonlijk afscheid van hem te komen nemen. Dat schrijft zijn dochter Christa op Facebook.

De fans zijn donderdag 4 oktober welkom in crematorium Amersfoort in Leusden. Tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen ze daar een laatste groet aan de zanger brengen. De crematie vindt later plaats in besloten kring.

"Koos hield van zijn fans en de mensen om hem heen. Daarom willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen", staat op de rouwkaart. De familie hoopt dat de uitnodiging zoveel mogelijk wordt gedeeld, zodat alle mensen die afscheid van Alberts willen nemen, ook worden bereikt.

Memoriam-pagina

De uitnodiging voor het afscheid kan niet meer op de Facebookpagina van Alberts zelf worden geplaatst, omdat dat account door Facebook zonder toestemming is veranderd in een memoriam-pagina, schrijft Christa.

De volkszanger overleed vrijdag op 71-jarige leeftijd. In de jaren 80 had hij grote hits als Ik verscheurde je foto, Eenmaal kom jij terug en Zijn 't je ogen.