ProRail gepikeerd over spoorlopers in Boer zoekt vrouw

ProRail is kwaad over de uitzending van Boer zoekt vrouw van gisteravond. Daarin liepen deelnemers aan het tv-programma over het spoor. ProRail voert al een tijd campagne tegen spoorlopen, omdat dat levensgevaarlijk is en tot veel vertraging voor reizigers leidt.

Het betreffende stuk spoor wordt weinig gebruikt, maar dat doet er voor ProRail niet toe. Het gaat om de beeldvorming.

Een woordvoerder van ProRail vraagt zich af wat voor zin het nog heeft om campagne te voeren als een grote omroep in het best bekeken programma de regels aan zijn laars lapt.

Aangifte

ProRail gaat contact opnemen met de KRO-NCRV. Het is niet duidelijk of ProRail ook aangifte gaat doen. Vorig jaar deed de spoorbeheerder dat wel, toen een deelnemer aan het AVROTROS-programma Hunted over het spoor liep.

De omroep besloot daarop het gewraakte fragment uit de uitzending te halen en op sociale media te waarschuwen voor de risico's van spoorlopen.