Verpleeghuis verandert in museum: 'We halen buiten naar binnen'

In een van de kamertjes boven hangen portretten van kunstfotograaf Peter van de Meer. Voor hem is het verpleeghuis bekend terrein. In 1983 liep hij hier stage als beginnend verpleegkundige. "Er is niks veranderd, zelfs de geur is dezelfde", zegt hij. Alleen was toen zoiets ondenkbaar. "Het was toen niet de bedoeling dat er al te veel mensen naar binnen kwamen. Het ging om rust en gemak."

Hij vindt het prachtig dat iedereen hier naar zijn werk kan komen kijken. "Zo moet het ook zijn, het moet niet elitair zijn." Toch waren er zeker twee kunstenaars die niet wilden meewerken, vertelt organisator Marie-José de Bie. "Dat is jammer, want dit is een goede plek om iets aan sociale inspanning te doen. Dat kan voor een kunstenaar toch ook geen kwaad?"