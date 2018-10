Wekdienst 1/10: 'pips' verdwijnen en nieuwe vaccinaties tegen meningokokken

En dan nog even dit:

Het begin van oktober betekent ook het begin van Stoptober: de landelijke campagne om stoppen met roken te promoten. Ook is er weer een Stoptoberhuis, waarin rokers worden begeleid om van hun rookverslaving af tekomen.

Chantal en Richard zaten precies een jaar geleden in het huis. Inmiddels rookt Richard weer, maar het huis was niet voor niets: daar sloeg namelijk de vonk over. "Van de allereerste Stoptober-baby ooit, heb ik me laten vertellen", glundert Richard.

Hieronder vertelt Richard hoe hij Chantal heeft ontmoet: