Dode bij brand in zorgcentrum Vianen

Bij een brand in een zorgcentrum in Vianen is vannacht iemand overleden. De brand ontstond rond 04.30 uur in een kamer op de derde verdieping van het complex Hof van Batenstein.

De brand was snel onder controle. Na het blussen werd het slachtoffer in de kamer gevonden. Vanwege de rookontwikkeling werden de bewoners van de andere kamers op de derde verdieping geƫvacueerd.