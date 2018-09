Luchtballon zit vast in Duitse hoogspanningsmast

Zes mensen hangen in het Duitse Bottrop, bij Oberhausen, op grote hoogte in een mandje van een gestrande luchtballon. De ballon is tegen een hoogspanningsmast gevaren en zit nu vast in de mast.

Elektriciteitsbedrijven zijn bezig om de stroom van de leidingen te halen. Reddingswerkers van de brandweer werken samen om de gestrande passagiers te redden.

Volgens een man van het ballonvaarders-bedrijf kreeg de luchtballon te maken met een valwind; een sterke neerwaartse luchtstroom. Als reactie gaf de ballonvaarder gas, maar een zijwind blies de ballon tegen de mast, waar hij bleef hangen. De mand is door hulpverleners gezekerd zodat hij niet naar beneden kan vallen.