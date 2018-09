Gezochte Puigdemont komt naar Amsterdam

De voormalige Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont komt naar Nederland. Komende dinsdag laat hij zich interviewen in debatcentrum De Balie in Amsterdam.

Puigdemont werd in maart van dit jaar opgepakt in Duitsland toen hij van een reis naar Finland en Denemarken terug wilde gaan naar België. De Spaanse justitie probeerde hem uitgeleverd te krijgen, maar die pogingen liepen stuk.

Woede

Duitsland wilde Puigdemont alleen uitleveren voor een deel van de vergrijpen waarvoor hij wordt gezocht in Spanje, en bijvoorbeeld niet voor rebellie. De laatste verdenking heeft betrekking op het illegaal organiseren van een referendum over Catalaanse onafhankelijkheid.

De Spaanse justitie trok uiteindelijk het uitleveringsverzoek in de hoop dat hij wel kan worden vervolgd voor rebellie.

Puigdemont zal dinsdag in De Balie geïnterviewd worden over onder meer het thema woede in de samenleving.